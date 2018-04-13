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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 13 апреля 2018
Вольфсбург
13.04.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
Вторая желтая
Ф. Удуохай
86'
82'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
54'
Вторая желтая
Я. Моравек
53'
Желтая карточка
Я. Моравек
Желтая карточка
Ф. Удуохай
42'
25'
Желтая карточка
М. Грегоритч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
4-2-2-1
1
Кастелс
2
Верхаг
31
Кнохе
2
Удуохай
12
Вилльям
27
Арнольд
23
Базур
10
Малли
10
Дидави
11
Димата
4-1-3-1
1
Хитц
7
Шмид
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
30
Моравек
11
Грегоритч
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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