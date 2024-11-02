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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 02 ноября 2024
Вольфсбург
02.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
82'
М. Амура
34'
Ф. Тиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
Желтая карточка
М. Амура
88'
87'
Желтая карточка
С. Эссенде
ГОЛ! 1:1!
М. Амура
Пас отдал
Й. Меле
82'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Б. Баку
80'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Т. Томаш
80'
77'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
77'
Замена
Х. Кудоссу
️️️️
М. Вольф
77'
Замена
А. Майер
️️️️
Э. Реджбечай
74'
Желтая карточка
К. Матсима
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Майер
68'
66'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
А. Клод-Морис
66'
Замена
С. Эссенде
️️️️
Ф. Тиц
Замена
Л. Майер
️️️️
Й. Винд
57'
Замена
К. Беренс
️️️️
К. Фишер
57'
34'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тиц
Пас отдал
К. Шлоттербек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
35
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
10
Мерт Кемюр
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-2-3
25
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
3
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
9
Амура
8
Томаш
19
Винд
3-3-2-1-1
22
Лабрович
14
Гаувелеув
13
Шлоттербек
35
Матсима
27
Вольф
18
Якич
13
Яннулис
16
Ониика
37
Реджбечай
20
Клод-Морис
9
Тиц
19
Винд
14
Майер
14
Майер
19
Винд
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
Майер
17
Баку
13
Каминьски
13
Каминьски
17
Баку
8
Томаш
14
Нмеча
14
Нмеча
8
Томаш
2
Фишер
91
Беренс
91
Беренс
2
Фишер
37
Реджбечай
10
Майер
10
Майер
37
Реджбечай
27
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
27
Вольф
20
Клод-Морис
7
Кабадайи
7
Кабадайи
20
Клод-Морис
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
1
3
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
7
14
Офсайды
0
1
Количество передач
625
270
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.36
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Фольксваген
Посещаемость:
22654 из 30000 зрителей (75%)
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