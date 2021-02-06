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Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 06 февраля 2021
Аугсбург
06.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
38'
В. Вегхорст
59'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
90'
+1
Замена
Б. Бялек
️️️️
В. Вегхорст
90'
+1
Замена
В. Са
️️️️
Б. Баку
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Хан
86'
78'
Замена
М. Филипп
️️️️
Я. Герхардт
78'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
К. Груэсо
77'
68'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Калиджиури
66'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Л. Бенеш
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Б. Баку
Пас отдал
В. Вегхорст
Желтая карточка
Р. Гумни
52'
Желтая карточка
Л. Бенеш
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Гикевич
22
Педерсен
6
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
5
Штробль
8
Бенеш
11
Груэсо
28
Хан
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
43
Мбабу
6
Отавио
27
Арнольд
21
Шлагер
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
8
Бенеш
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Бенеш
28
Хан
11
Варгас
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Калиджиури
11
Груэсо
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Груэсо
9
Вегхорст
21
Бялек
21
Бялек
9
Вегхорст
17
Баку
27
Са
27
Са
17
Баку
11
Штеффен
7
Брекало
7
Брекало
11
Штеффен
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
31
Герхардт
26
Филипп
26
Филипп
31
Герхардт
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
23
Тим Цивейя
ЦП
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Тим Цивейя
ЦП
8
Рани Хедира
ОП
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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