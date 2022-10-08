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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 08 октября 2022
Аугсбург
08.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
55'
Р. Гумни
27'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
Желтая карточка
Д. Калиджиури
90'
+1
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ф. Йенсен
86'
Желтая карточка
Иаго
84'
75'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
75'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
75'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
О. Мармуш
69'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Каминьски
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гумни
55'
40'
Желтая карточка
П. Отавио
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
40'
Желтая карточка
К. Груэсо
40'
Желтая карточка
М. Бауэр
38'
37'
Желтая карточка
Я. Герхардт
27'
ГОЛ! 0:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
Б. Баку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-2-2-2
40
Коубек
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
20
Гумни
11
Груэсо
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Демирович
7
Нидерлехнер
4-2-3-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
8
Нмеча
13
Каминьски
22
Мармуш
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
97
Йенсен
20
Калиджиури
20
Калиджиури
97
Йенсен
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
13
Каминьски
23
Гилявоги
23
Гилявоги
13
Каминьски
22
Мармуш
14
Нмеча
14
Нмеча
22
Мармуш
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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