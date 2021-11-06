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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 06 ноября 2021
Вольфсбург
06.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
14'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
90'
+4
Желтая карточка
М. Педерсен
Желтая карточка
Ф. Нмеча
90'
+1
87'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
86'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
82'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Я. Герхардт
82'
75'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
69'
64'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Варгас
64'
Замена
А. Хан
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
М. ван де Вен
️️️️
С. Борнау
57'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Р. Штеффен
57'
46'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
А. Финнбогасон
39'
Желтая карточка
Т. Штробль
39'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Т. Штробль
ГОЛ! 1:0!
Л. Нмеча
Пас отдал
П. Отавио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
6
Отавио
33
Борнау
25
Брукс
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Нмеча
4-2-2-2
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
22
Педерсен
10
Майер
5
Штробль
20
Калиджиури
11
Варгас
9
Зекири
27
Финнбогасон
31
Герхардт
8
Нмеча
8
Нмеча
31
Герхардт
11
Штеффен
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Штеффен
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
33
Борнау
37
ван де Вен
37
ван де Вен
33
Борнау
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
5
Штробль
6
Дорш
6
Дорш
5
Штробль
20
Калиджиури
28
Хан
28
Хан
20
Калиджиури
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
11
Варгас
16
Кордова
16
Кордова
11
Варгас
Нидерлехнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
Нидерлехнер
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
12
Павао Перван
ВР
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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