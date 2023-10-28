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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 28 октября 2023
Аугсбург
28.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
17'
Ф. Тиц
79'
С. Борнау (АГ)
81'
А. Энгелс
35'
Й. Винд
45'
Л. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
90'
+2
Желтая карточка
С. Борнау
Вторая желтая
Ф. Удуохай
87'
87'
Замена
В. Черны
️️️️
М. Йенц
87'
Замена
Б. Баку
️️️️
Н. Коцца
Желтая карточка
Д. Бельо
85'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
84'
ГОЛ! 3:2!
А. Энгелс
Пас отдал
Иаго
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Борнау
79'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Йенсен
78'
Замена
М. Окугава
️️️️
Р. Гумни
78'
74'
Замена
С. Борнау
️️️️
К. Паредес
74'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Майер
Желтая карточка
Э. Реджбечай
73'
73'
Желтая карточка
М. Арнольд
66'
Желтая карточка
Т. Томаш
Замена
А. Энгелс
️️️️
Н. Дорш
63'
Замена
Р. Варгас
️️️️
С. Михель
63'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
63'
52'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Виммер
Желтая карточка
М. Педерсен
45'
+5
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
45'
+5
45'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Майер
35'
ГОЛ! 1:1!
Й. Винд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тиц
17'
6'
Желтая карточка
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Вольфсбург
1
Филипп Шульце
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Дамен
22
Педерсен
14
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
6
Дорш
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Михель
9
Демирович
9
Тиц
4-4-1-1
12
Перван
21
Меле
5
Лакруа
31
Коцца
4
Йенц
14
Майер
27
Арнольд
32
Сванберг
30
Паредес
8
Виммер
19
Винд
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
20
Гумни
7
Окугава
7
Окугава
20
Гумни
6
Дорш
7
Энгелс
7
Энгелс
6
Дорш
11
Михель
11
Варгас
11
Варгас
11
Михель
97
Йенсен
9
Бельо
9
Бельо
97
Йенсен
30
Паредес
33
Борнау
33
Борнау
30
Паредес
31
Коцца
17
Баку
17
Баку
31
Коцца
14
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Майер
8
Виммер
8
Томаш
8
Томаш
8
Виммер
4
Йенц
18
Черны
18
Черны
4
Йенц
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Филипп Шульце
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Остались в запасе
1
Филипп Шульце
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Аугсбург Арена
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