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Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 23 декабря 2018
Аугсбург
23.12.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсбург
49'
Р. Хедира
59'
С. Кордова
33'
Ж. Гилявоги
41'
Вилльям
89'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
89'
ГОЛ! 2:3!
Я. Герхардт
Пас отдал
Р. Штеффен
88'
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ! 2:2!
С. Кордова
Пас отдал
Д. Шмид
59'
56'
Желтая карточка
Д. Гинчек
Желтая карточка
Р. Хедира
56'
51'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 1:2!
Р. Хедира
49'
41'
ГОЛ! 0:2!
Вилльям
Пас отдал
А. Мехмеди
Желтая карточка
М. Грегоритч
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
4-1-2-1-2
16
Люте
3
Стафилидис
4
Дансо
6
Гаувелеув
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-1-2-3
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
27
Иттер
31
Кнохе
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
14
Мехмеди
9
Вегхорст
10
Гинчек
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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