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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 22 марта 2014
Вольфсбург
22.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
81'
Налдо
43'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
Вторая желтая
К. Де Брюйне
90'
+1
Желтая карточка
К. Де Брюйне
90'
+1
90'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 1:1!
Налдо
Пас отдал
Р. Родригес
81'
80'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
С. Кучке
️️️️
Т. Клозе
77'
Желтая карточка
И. Перишич
72'
Замена
Я. Полак
️️️️
Ж. Маланда
68'
66'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Бобадилья
60'
Желтая карточка
А. Хан
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Арнольд
58'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
5
Клозе
27
Налдо
14
Густаво
19
Маланда
28
Треш
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
40
Олич
3-2-2-2-1
1
Хитц
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
20
Филп
7
Фогт
10
Байер
17
Вернер
28
Хан
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
5
Клозе
20
Кучке
20
Кучке
5
Клозе
27
Арнольд
20
Калиджиури
20
Калиджиури
27
Арнольд
19
Маланда
8
Полак
8
Полак
19
Маланда
17
Вернер
13
Мельдерс
13
Мельдерс
17
Вернер
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
35
Эссвайн
35
Эссвайн
25
Бобадилья
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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