Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 02 февраля 2013
Вольфсбург
02.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
23'
Налдо
25'
Я. Моравек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
88'
Замена
А. Хан
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Треш
83'
81'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
Замена
М. Хасебе
️️️️
Я. Полак
67'
Замена
И. Олич
️️️️
Б. Дост
67'
49'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Желтая карточка
Фагнер
47'
46'
Замена
К. Фогт
️️️️
Т. Вернер
29'
Желтая карточка
Д. Байер
Желтая карточка
Диего
28'
25'
ГОЛ! 1:1!
Я. Моравек
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
Диего
23'
6'
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
28
Андре Хан
ПВ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бенальо
39
Мадлунг
27
Налдо
23
Фагнер
4
Шефер
20
Виейринья
8
Полак
28
Треш
14
Перишич
10
Диего
12
Дост
4-4-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
20
Филп
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
8
Полак
20
Хасебе
20
Хасебе
8
Полак
28
Треш
7
Каленберг
7
Каленберг
28
Треш
12
Дост
40
Олич
40
Олич
12
Дост
33
Чжи Донь-Вон
28
Хан
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
17
Вернер
7
Фогт
7
Фогт
17
Вернер
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+