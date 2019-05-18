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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 18 мая 2019
Вольфсбург
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
8 : 1
Завершен
Аугсбург
21'
В. Вегхорст
37'
В. Вегхорст
41'
Р. Кнохе
55'
В. Вегхорст
57'
Д. Гинчек
60'
Э. Реджбечай
85'
Й. Брекало
89'
К. Дансо (АГ)
81'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
ГОЛ в свои ворота! 8:1!
К. Дансо
89'
ГОЛ! 7:1!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
85'
81'
ГОЛ! 6:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
М. Рихтер
ГОЛ! 6:0!
Э. Реджбечай
Пас отдал
Д. Руссийон
60'
ГОЛ! 5:0!
Д. Гинчек
57'
ГОЛ! 4:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Э. Реджбечай
55'
ГОЛ! 3:0!
Р. Кнохе
Пас отдал
М. Арнольд
41'
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Мехмеди
37'
29'
Желтая карточка
А. Хан
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
14
Доминик Франке
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-3-3
12
Перван
21
Руссийон
32
Тиссеран
31
Кнохе
12
Вилльям
31
Герхардт
27
Арнольд
37
Реджбечай
14
Мехмеди
10
Гинчек
9
Вегхорст
4-1-2-2
1
Кобель
7
Шмид
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
16
Янкер
10
Байер
5
Рихтер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
11
Грегоритч
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Доминик Франке
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Доминик Франке
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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