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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 25 ноября 2017
Аугсбург
25.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
51'
М. Грегоритч
78'
А. Финнбогасон
40'
Д. Дидави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
81'
Желтая карточка
Д. Ориги
ГОЛ! 2:1!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Ф. Макс
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Финнбогасон
51'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Дидави
Желтая карточка
Э. Томми
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Р. Кнохе
11'
Красная карточка
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-1-3-2
1
Хитц
30
Макс
3
Дансо
6
Гаувелеув
40
Опаре
8
Хедира
27
Томми
10
Байер
30
Каюби
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-1-1-2-2
1
Кастелс
25
Брукс
2
Верхаг
31
Кнохе
32
Тиссеран
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Дидави
10
Малли
27
Гомес
27
Ориги
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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