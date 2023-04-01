Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 01 апреля 2023
Вольфсбург
01.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
83'
Л. Вальдшмидт
90+6'
Ф. Нмеча
2'
М. Арнольд (АГ)
32'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
ГОЛ! 2:2!
Ф. Нмеча
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
А. Майер
Желтая карточка
К. Паредес
90'
+3
90'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Энгелс
88'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Бельо
87'
Желтая карточка
М. Педерсен
ГОЛ! 1:2!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
М. Арнольд
83'
Замена
Н. Коцца
️️️️
П. Виммер
75'
70'
Замена
И. Кардона
️️️️
М. Бериша
70'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Д. Гаувелеув
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
О. Мармуш
66'
Замена
Й. Винд
️️️️
Я. Герхардт
60'
Замена
К. Паредес
️️️️
Б. Баку
60'
Желтая карточка
П. Виммер
56'
Желтая карточка
Б. Баку
52'
46'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
46'
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Бериша
Пас отдал
А. Энгелс
Пенальти не реализован!
М. Арнольд
21'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-3-2-1
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
37
ван де Вен
17
Баку
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Виммер
22
Мармуш
4-1-2-1-2
12
Гикевич
20
Гумни
5
Бауэр
14
Гаувелеув
57
Иаго
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
20
Бериша
9
Бельо
8
Виммер
31
Коцца
31
Коцца
8
Виммер
17
Баку
30
Паредес
30
Паредес
17
Баку
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
22
Мармуш
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
22
Мармуш
31
Герхардт
19
Винд
19
Винд
31
Герхардт
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
14
Гаувелеув
12
Вейга
12
Вейга
14
Гаувелеув
7
Энгелс
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
7
Энгелс
9
Бельо
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Бельо
20
Бериша
7
Кардона
7
Кардона
20
Бериша
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
40
Томаш Коубек
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+