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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 28 января 2017
Вольфсбург
28.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
4'
М. Гомес
25'
Х. Алтынтоп
69'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
Желтая карточка
Л. Густаво
89'
88'
Замена
Г. Качар
️️️️
Р. Бобадилья
83'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
Замена
М. Арнольд
️️️️
Ж. Гилявоги
80'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Виейринья
72'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Ю. Малли
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кор
Пас отдал
Р. Фрамбергер
Желтая карточка
Виейринья
68'
62'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Т. Усами
40'
Замена
Д. Кор
️️️️
Я. Моравек
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
9'
Желтая карточка
Ф. Макс
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ю. Малли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Такаши Усами
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
3-2-2-1-2
16
Бенальо
13
Родригес
25
Брума
20
Виейринья
23
Гилявоги
14
Густаво
30
Зегуйн
31
Герхардт
10
Малли
27
Гомес
29
Нтеп
4-3-1-2
1
Хитц
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
33
Усами
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
23
Гилявоги
27
Арнольд
27
Арнольд
23
Гилявоги
10
Малли
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Малли
20
Виейринья
9
Майорал
9
Майорал
20
Виейринья
33
Усами
39
Тигль
39
Тигль
33
Усами
30
Моравек
31
Кор
31
Кор
30
Моравек
25
Бобадилья
20
Качар
20
Качар
25
Бобадилья
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фольксваген
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