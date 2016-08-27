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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 27 августа 2016
Аугсбург
27.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
35'
Д. Дидави
89'
Р. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
89'
ГОЛ! 0:2!
Р. Родригес
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Кор
83'
Замена
Т. Усами
️️️️
К. Чжа-Чеол
82'
81'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Б. Дост
71'
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Д. Кор
66'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Финнбогасон
63'
62'
Желтая карточка
Д. Брума
60'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Я. Герхардт
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Б. Дост
31'
Желтая карточка
Я. Герхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
31
Доминик Кор
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Бруно Энрике
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
4-3-1-2
1
Хитц
3
Стафилидис
6
Гаувелеув
16
Янкер
2
Верхаг
10
Байер
30
Каюби
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
25
Бобадилья
3-1-2-3-1
1
Кастелс
25
Брума
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
16
Блащиковски
31
Герхардт
20
Калиджиури
10
Дидави
7
Дракслер
12
Дост
10
Ку Чжа-Чеол
33
Усами
33
Усами
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
31
Кор
27
Финнбогасон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
27
Финнбогасон
12
Дост
27
Энрике
27
Энрике
12
Дост
31
Герхардт
27
Арнольд
27
Арнольд
31
Герхардт
10
Дидави
28
Треш
28
Треш
10
Дидави
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
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