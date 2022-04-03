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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 03 апреля 2022
Аугсбург
03.04.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
1'
Иаго
62'
Ф. Нидерлехнер
69'
М. Педерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
89'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Пепи
89'
Замена
А. Хан
️️️️
Ф. Нидерлехнер
81'
75'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
75'
Замена
А. Вранкс
️️️️
М. Арнольд
75'
Замена
Б. Баку
️️️️
К. Мбабу
Замена
А. Зекири
️️️️
М. Педерсен
72'
ГОЛ! 3:0!
М. Педерсен
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
69'
65'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
С. Борнау
ГОЛ! 2:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Р. Оксфорд
62'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Н. Дорш
46'
Желтая карточка
Н. Дорш
3'
ГОЛ! 1:0!
Иаго
Пас отдал
М. Педерсен
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
17
Боте Баку
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-4-1-2
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
6
Дорш
10
Майер
20
Гумни
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
9
Пепи
4-2-1-3
12
Перван
43
Мбабу
33
Борнау
25
Брукс
5
Лакруа
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Нмеча
10
Крузе
19
Винд
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
6
Дорш
11
Груэсо
11
Груэсо
6
Дорш
7
Нидерлехнер
28
Хан
28
Хан
7
Нидерлехнер
9
Пепи
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Пепи
22
Педерсен
9
Зекири
9
Зекири
22
Педерсен
43
Мбабу
17
Баку
17
Баку
43
Мбабу
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Арнольд
40
Вранкс
40
Вранкс
27
Арнольд
33
Борнау
14
Лукебакио
14
Лукебакио
33
Борнау
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
30
Никлас Клингер
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Феликс Нмеча
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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