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Вольфсбург - Аугсбург
Вольфсбург - Аугсбург: обзор матча 04 октября 2020
Вольфсбург
04.10.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Аугсбург
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
90'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
К. Груэсо
72'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Р. Хедира
Замена
Б. Баку
️️️️
Д. Руссийон
72'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
А. Мехмеди
72'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
63'
57'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
57'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Грегоритч
57'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Хан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кастелс
6
Отавио
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-1-1-2-2
12
Гикевич
32
Фрамбергер
2
Удуохай
6
Гаувелеув
57
Иаго
8
Хедира
11
Груэсо
28
Хан
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
21
Руссийон
17
Баку
17
Баку
21
Руссийон
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
14
Мехмеди
10
Гинчек
10
Гинчек
14
Мехмеди
11
Грегоритч
97
Йенсен
97
Йенсен
11
Грегоритч
28
Хан
11
Варгас
11
Варгас
28
Хан
11
Груэсо
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Груэсо
8
Хедира
5
Штробль
5
Штробль
8
Хедира
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Вольфсбург
Аугсбург
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
10
Юнус Малли
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Остались в запасе
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Вольфсбург - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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