Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хоффенхайм» – «Кёльн»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 1.60

02 октября 2025 8:00
Хоффенхайм - Кельн
03 окт. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Обе забьют
Сделать ставку

3 октября на «ПреЗеро-Арене» в Зинсхайме состоится матч 6-го тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Кeльн». Обе команды стартовали неровно, но демонстрируют результативный футбол, и предстоящая встреча обещает стать зрелищной.

«Хоффенхайм»

Команда занимает 10-е место с семью очками и подходит к игре после ничьей с «Фрайбургом» (1:1). Главным лидером атаки стал Фисник Аслани, оформивший пять голов в шести матчах. «Хоффенхайм» стабильно забивает – девять мячей за последние пять встреч, но оборона выглядит крайне нестабильно: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок. Характерная особенность – открытая манера игры, где команда рискует в атаке и оставляет зоны для соперников. Дополнительным фактором давления становится серия из четырeх поражений подряд дома, что подталкивает хозяев к активной попытке прервать неудачную серию.

«Кeльн»

Коллектив располагается выше в таблице – на седьмом месте, но также переживает неоднозначный период. После поражения от «Штутгарта» (1:2) команда осталась с семью очками. При этом в атаке «Кeльн» впечатляет – 18 забитых голов за пять последних встреч, что делает их одной из самых результативных команд на старте. Однако оборона подводит: десять пропущенных мячей за те же пять игр. Команда Якуба Каминьски, лидера атакующей линии, активно использует быстрые контратаки и фланговые прорывы, но проблемы в обороне сохраняются.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

  • Не проигрывает «Кeльну» в 13 из 15 последних матчей
  • Забивает в 12 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 1.80 забито и 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 4 домашних матчах подряд

«Кeльн»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 3.60 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 15 матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних играх

Личные встречи
50% (14)
29% (8)
21% (6)
58
Забитых мячей
30
2.07
В среднем за матч
1.07
6:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
1 : 1
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1 : 3
16.09.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хоффенхайм
1 : 3
22.04.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 1
30.10.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 25 тур
Кельн
0 : 1
06.03.2022
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
5 : 0
15.10.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
3 : 0
24.01.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 3
19.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
3 : 1
27.05.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
6 : 0
31.03.2018
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 3
05.11.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
21.04.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
4 : 0
03.12.2016
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
2 : 1
26.10.2016
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 1
03.04.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0 : 0
31.10.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3 : 2
12.04.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
3 : 4
08.11.2014
Кельн
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
04.03.2012
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хоффенхайм
2 : 1
25.10.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 0
25.09.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
19.02.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1 : 1
24.09.2010
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
0 : 2
10.04.2010
Кельн
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
0 : 4
21.11.2009
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
2 : 0
09.05.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 3
22.11.2008
Хоффенхайм
Показать все

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Кeльн»

Обе команды находятся в схожем положении: уверенная атака при слабой обороне. «Хоффенхайм» страдает от ошибок на своeм поле, но регулярно находит шансы в атаке. «Кeльн» показывает отличную результативность, и это может стать ключевым фактором. Встреча ожидается открытой, с большим количеством опасных моментов. Оптимальным выбором выглядит ставка на голы обеих команд и высокий тотал. Небольшое преимущество можно отдать гостям, но исход игры во многом будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.60
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Кельн Хоффенхайм
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 