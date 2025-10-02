3 октября на «ПреЗеро-Арене» в Зинсхайме состоится матч 6-го тура Бундеслиги, в котором «Хоффенхайм» примет «Кeльн». Обе команды стартовали неровно, но демонстрируют результативный футбол, и предстоящая встреча обещает стать зрелищной.

«Хоффенхайм»

Команда занимает 10-е место с семью очками и подходит к игре после ничьей с «Фрайбургом» (1:1). Главным лидером атаки стал Фисник Аслани, оформивший пять голов в шести матчах. «Хоффенхайм» стабильно забивает – девять мячей за последние пять встреч, но оборона выглядит крайне нестабильно: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок. Характерная особенность – открытая манера игры, где команда рискует в атаке и оставляет зоны для соперников. Дополнительным фактором давления становится серия из четырeх поражений подряд дома, что подталкивает хозяев к активной попытке прервать неудачную серию.

«Кeльн»

Коллектив располагается выше в таблице – на седьмом месте, но также переживает неоднозначный период. После поражения от «Штутгарта» (1:2) команда осталась с семью очками. При этом в атаке «Кeльн» впечатляет – 18 забитых голов за пять последних встреч, что делает их одной из самых результативных команд на старте. Однако оборона подводит: десять пропущенных мячей за те же пять игр. Команда Якуба Каминьски, лидера атакующей линии, активно использует быстрые контратаки и фланговые прорывы, но проблемы в обороне сохраняются.

Факты о командах

«Хоффенхайм»

Не проигрывает «Кeльну» в 13 из 15 последних матчей

Забивает в 12 последних матчах Бундеслиги

В среднем: 1.80 забито и 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 4 домашних матчах подряд

«Кeльн»

Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата

В среднем: 3.60 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 15 матчах подряд

Пропускает в 5 последних играх

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Кeльн»

Обе команды находятся в схожем положении: уверенная атака при слабой обороне. «Хоффенхайм» страдает от ошибок на своeм поле, но регулярно находит шансы в атаке. «Кeльн» показывает отличную результативность, и это может стать ключевым фактором. Встреча ожидается открытой, с большим количеством опасных моментов. Оптимальным выбором выглядит ставка на голы обеих команд и высокий тотал. Небольшое преимущество можно отдать гостям, но исход игры во многом будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты.

Рекомендованные ставки