28 сентября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч седьмого тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад». Каталонцы борются за лидерство в чемпионате, а гости пытаются стабилизировать результаты после непростого старта сезона.

«Барселона»

Команда уверенно идет в верхней части таблицы и после шести туров занимает второе место с 16 очками. «Барселона» выиграла три последних матча подряд, включая уверенные победы над «Хетафе» (3:0) и «Валенсией» (6:0). Каталонцы показывают лучшую разницу мячей в турнире (+15) и лидируют по количеству голов – 19 за шесть туров. Ферран Торрес с четырьмя мячами стал главным бомбардиром. В среднем команда забивает по три гола за игру и пропускает крайне мало – всего трижды за последние пять матчей.

«Реал Сосьедад»

Баски пока далеки от оптимальной формы и располагаются на 16-й строчке с пятью очками. В прошлом туре удалось одержать минимальную победу над «Мальоркой» (1:0), но до этого были три поражения подряд, включая неудачу против «Реала» (1:2). Команда забивает регулярно в последних турах, но в целом атакующие показатели скромные – пять голов в пяти играх. Оборона также нестабильна: восемь пропущенных мячей за тот же отрезок. Андре Соловей остается главным лидером атаки, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.

Факты о командах

«Барселона»

Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги

Лучшая разница мячей в турнире (+15)

Забивает в 30 матчах подряд

В среднем: 3.00 забитых и 0.60 пропущенных гола за последние 5 игр

«Реал Сосьедад»

Лишь 1 победа в 5 последних турах

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Ла Лиги

Средняя результативность: 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад»

Каталонцы находятся в отличной форме и демонстрируют результативную игру в атаке. При этом оборона «Барселоны» остается надежной, что сильно осложнит задачу «Реалу Сосьедад», который испытывает трудности в гостевых матчах и не отличается высокой результативностью. Все факторы указывают на явное преимущество хозяев, которые должны уверенно взять три очка. Ожидается, что «Барселона» не только победит, но и сделает это с запасом.

