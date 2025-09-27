Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.40

27 сентября 2025 9:41
Барселона - Реал Сосьедад
28 сент. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 7 тур
28 сентября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч седьмого тура Ла Лиги, в котором «Барселона» примет «Реал Сосьедад». Каталонцы борются за лидерство в чемпионате, а гости пытаются стабилизировать результаты после непростого старта сезона.

«Барселона»

Команда уверенно идет в верхней части таблицы и после шести туров занимает второе место с 16 очками. «Барселона» выиграла три последних матча подряд, включая уверенные победы над «Хетафе» (3:0) и «Валенсией» (6:0). Каталонцы показывают лучшую разницу мячей в турнире (+15) и лидируют по количеству голов – 19 за шесть туров. Ферран Торрес с четырьмя мячами стал главным бомбардиром. В среднем команда забивает по три гола за игру и пропускает крайне мало – всего трижды за последние пять матчей.

«Реал Сосьедад»

Баски пока далеки от оптимальной формы и располагаются на 16-й строчке с пятью очками. В прошлом туре удалось одержать минимальную победу над «Мальоркой» (1:0), но до этого были три поражения подряд, включая неудачу против «Реала» (1:2). Команда забивает регулярно в последних турах, но в целом атакующие показатели скромные – пять голов в пяти играх. Оборона также нестабильна: восемь пропущенных мячей за тот же отрезок. Андре Соловей остается главным лидером атаки, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.

Факты о командах

«Барселона»

  • Побеждает в 4 последних матчах Ла Лиги
  • Лучшая разница мячей в турнире (+15)
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забитых и 0.60 пропущенных гола за последние 5 игр

«Реал Сосьедад»

  • Лишь 1 победа в 5 последних турах
  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Ла Лиги
  • Средняя результативность: 1.00 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи
67% (24)
14% (5)
19% (7)
80
Забитых мячей
36
2.22
В среднем за матч
1
6:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4 : 0
02.03.2025
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
10.11.2024
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
2 : 0
13.05.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
04.11.2023
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 2
20.05.2023
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
1 : 0
25.01.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
1 : 4
21.08.2022
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.04.2022
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
4 : 2
15.08.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 6
21.03.2021
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 1
13.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Барселона
2 : 1
16.12.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
1 : 0
07.03.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
14.12.2019
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
2 : 1
20.04.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
15.09.2018
Барселона
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
1 : 0
20.05.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
2 : 4
14.01.2018
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 2
15.04.2017
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
5 : 2
26.01.2017
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал Сосьедад
0 : 1
19.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
27.11.2016
Барселона
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
09.04.2016
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
4 : 0
28.11.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 0
09.05.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.01.2015
Барселона
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.02.2014
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 1
13.02.2014
Барселона
Испания. Кубок, 1/2 финала
Барселона
2 : 0
06.02.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
4 : 1
24.09.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
19.01.2013
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
5 : 1
19.08.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 1
05.02.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
10.09.2011
Барселона
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
30.04.2011
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
5 : 0
12.12.2010
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Барселона» – «Реал Сосьедад»

Каталонцы находятся в отличной форме и демонстрируют результативную игру в атаке. При этом оборона «Барселоны» остается надежной, что сильно осложнит задачу «Реалу Сосьедад», который испытывает трудности в гостевых матчах и не отличается высокой результативностью. Все факторы указывают на явное преимущество хозяев, которые должны уверенно взять три очка. Ожидается, что «Барселона» не только победит, но и сделает это с запасом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.40
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона
  • Читайте нас: 