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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 07 марта 2020
Барселона
07.03.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
81'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Замена
Х. Фирпо
️️️️
М. Брейтуэйт
89'
Желтая карточка
С. Бускетс
88'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Гризманн
85'
82'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
81'
80'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
76'
Желтая карточка
А. Гевара
Замена
А. Видаль
️️️️
И. Ракитич
74'
71'
Замена
И. Субельдия
️️️️
Д. Льоренте
Желтая карточка
Ж. Пике
61'
58'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Барренечеа
56'
Желтая карточка
М. Мерино
Желтая карточка
Л. Месси
42'
Желтая карточка
К. Лангле
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
21
де Йонг
11
Ракитич
10
Месси
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
24
Ле Норман
3
Льоренте
18
Монреаль
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
7
Барренечеа
9
Исак
7
Гризманн
31
Фати
31
Фати
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
23
Фирпо
23
Фирпо
22
Брейтуэйт
11
Ракитич
23
Видаль
23
Видаль
11
Ракитич
3
Льоренте
5
Субельдия
5
Субельдия
3
Льоренте
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
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