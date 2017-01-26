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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 26 января 2017
Барселона
26.01.2017, четверг, 23:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
5 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
17'
Д. Суарес
55'
Л. Месси (П)
63'
Л. Суарес
80'
А. Туран
82'
Д. Суарес
62'
Хуанми
73'
В. Жозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 5:2!
Д. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
82'
ГОЛ! 4:2!
А. Туран
Пас отдал
А. Видаль
80'
Замена
А. Туран
️️️️
Неймар
75'
74'
Замена
А. Одриосола
️️️️
А. Элустондо
73'
ГОЛ! 3:2!
В. Жозе
Пас отдал
А. Элустондо
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Маскерано
66'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
63'
62'
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
Пас отдал
И. Мартинес
57'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
56'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Месси
55'
54'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Л. Суарес
51'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Роберто
46'
42'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Ж. Альба
40'
Желтая карточка
Неймар
40'
40'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
Л. Суарес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Силлессен
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
14
Маскерано
6
Роберто
20
Гомеш
10
Неймар
4
Суарес
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
16
Навас
17
Бершиче
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
10
Вела
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
6
Роберто
22
Видаль
22
Видаль
6
Роберто
14
Маскерано
11
Ракитич
11
Ракитич
14
Маскерано
10
Неймар
66
Туран
66
Туран
10
Неймар
6
Элустондо
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Элустондо
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
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