Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 19 января 2017
Реал Сосьедад
19.01.2017, четверг, 23:15
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Барселона
21'
Неймар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Желтая карточка
А. Ильярраменди
90'
+3
Замена
Д. Конча
️️️️
В. Жозе
80'
Замена
С. Каналес
️️️️
Х. Прието
76'
Замена
Хуанми
️️️️
К. Вела
72'
69'
Замена
Д. Суарес
️️️️
И. Ракитич
63'
Желтая карточка
Неймар
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Иньеста
43'
Желтая карточка
Л. Месси
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
16
Навас
17
Бершиче
14
Ильярраменди
10
Прието
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
3-1-3-2-1
24
Силлессен
14
Умтити
3
Пике
12
Динь
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Прието
20
Каналес
20
Каналес
10
Прието
10
Вела
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Вела
12
Виллиан Жозе
24
Конча
24
Конча
12
Виллиан Жозе
8
Иньеста
20
Гомеш
20
Гомеш
8
Иньеста
11
Ракитич
4
Суарес
4
Суарес
11
Ракитич
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Барселона
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+