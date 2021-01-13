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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 13 января 2021
Реал Сосьедад
13.01.2021, среда, 23:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Барселона
51'
М. Оярсабаль (П)
39'
Ф. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
ГОЛ!
Р. Пуч
2:3
ГОЛ!
А. Янузай
2:2
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
ГОЛ!
М. Мерино
1:2
ГОЛ!
М. Пьянич
0:2
Пенальти не реализован!
В. Жозе
ГОЛ!
У. Дембеле
0:1
Пенальти не реализован!
М. Оярсабаль
Пенальти не реализован!
Ф. де Йонг
Пенальти не реализован!
Х. Баутиста
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Х. Сальдуа
120'
+1
114'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
О. Мингеса
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
106'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
103'
97'
Желтая карточка
О. Мингеса
91'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Педри
91'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Горосабель
91'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
91'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Х. Гуриди
81'
78'
Замена
Тринкау
️️️️
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Р. Ле Норман
58'
54'
Желтая карточка
У. Дембеле
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Оярсабаль
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. де Йонг
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
23
Мерино
6
Гевара
18
Гуриди
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Исак
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
33
Араухо
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
18
Гуриди
7
Барренечеа
7
Барренечеа
18
Гуриди
2
Горосабель
2
Сальдуа
2
Сальдуа
2
Горосабель
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
Сальдуа
9
Баутиста
9
Баутиста
Сальдуа
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
30
Мингеса
23
Фирпо
23
Фирпо
30
Мингеса
8
Педри
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Педри
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
22
Брейтуэйт
7
Тринкау
7
Тринкау
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
6
Илаш Мориба
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
Остались в запасе
6
Илаш Мориба
ЦП
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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