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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 19 августа 2012
Барселона
19.08.2012, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
4'
К. Пуйоль
11'
Л. Месси
16'
Л. Месси
41'
Педро
84'
Д. Вилья
9'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Вилья
85'
ГОЛ! 5:1!
Д. Вилья
Пас отдал
А. Иньеста
84'
83'
Желтая карточка
И. Ансотеги
78'
Замена
Х. Рос
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
Д. Вилья
️️️️
Педро
74'
73'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Г. Кастро
71'
Желтая карточка
А. де ла Белья
65'
Замена
К. Вела
️️️️
Г. Элустондо
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Фабрегас
58'
Замена
Ж. Пике
️️️️
К. Пуйоль
50'
ГОЛ! 4:1!
Педро
Пас отдал
К. Тельо
41'
Желтая карточка
Х. Маскерано
39'
34'
Желтая карточка
Х. Прието
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Тельо
16'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
11'
9'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кастро
Пас отдал
А. Ильярраменди
4'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
К. Пуйоль
Пас отдал
Хави
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЛП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Горка Элустондо
ПП
5
Гонсало Кастро
ЛФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Хаби Прието
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
18
Альба
5
Пуйоль
14
Маскерано
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
37
Тельо
10
Месси
9
Педро
4-3-3
1
Браво
22
Эстрада
3
Гонсалес
15
Ансотеги
3
де ла Белья
6
Элустондо
14
Ильярраменди
5
Бергара
10
Прието
7
Гризманн
5
Кастро
5
Пуйоль
3
Пике
3
Пике
5
Пуйоль
4
Фабрегас
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Фабрегас
9
Педро
7
Вилья
7
Вилья
9
Педро
5
Кастро
3
Анхель
3
Анхель
5
Кастро
14
Ильярраменди
10
Рос
10
Рос
14
Ильярраменди
6
Элустондо
10
Вела
10
Вела
6
Элустондо
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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