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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 28 ноября 2015
Барселона
28.11.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
21'
Неймар
41'
Л. Суарес
52'
Неймар
89'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
89'
80'
Замена
Брума
️️️️
К. Вела
72'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
И. Агиррече
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
65'
Замена
Адриано
️️️️
Д. Алвес
61'
57'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
С. Каналес
54'
Желтая карточка
А. Элустондо
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Ж. Матье
52'
50'
Желтая карточка
Р. Пардо
48'
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
41'
36'
Желтая карточка
Э. Гранеро
26'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ОП
14
Рубен Пардо
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
4-1-2-2-1
1
Браво
22
Матье
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-1-2-1
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
3
Гонсалес
17
Бершиче
23
Гранеро
14
Пардо
10
Прието
10
Вела
20
Каналес
9
Агиррече
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
10
Алвес
3
Адриано
3
Адриано
10
Алвес
10
Вела
77
Брума
77
Брума
10
Вела
9
Агиррече
23
Эрнандес
23
Эрнандес
9
Агиррече
20
Каналес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
20
Каналес
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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