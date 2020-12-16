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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 16 декабря 2020
Барселона
16.12.2020, среда, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
31'
Ж. Альба
43'
Ф. де Йонг
27'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
К. Аленья
90'
+3
Желтая карточка
Тринкау
88'
85'
Замена
М. Саньян
️️️️
Р. Ле Норман
80'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Замена
К. Лангле
️️️️
О. Мингеса
79'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Педри
74'
Замена
К. Аленья
️️️️
С. Бускетс
67'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
66'
64'
Замена
А. Исак
️️️️
Порту
58'
Желтая карточка
А. Барренечеа
56'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Янузай
56'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Гевара
ГОЛ! 2:1!
Ф. де Йонг
43'
Желтая карточка
С. Бускетс
41'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Альба
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
Порту
20'
Желтая карточка
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
30
Мингеса
33
Араухо
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
6
Гевара
36
Субименди
23
Мерино
24
Янузай
10
Порту
12
Виллиан Жозе
30
Мингеса
2
Лангле
2
Лангле
30
Мингеса
5
Бускетс
10
Аленья
10
Аленья
5
Бускетс
8
Педри
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Педри
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
24
Янузай
7
Барренечеа
7
Барренечеа
24
Янузай
6
Гевара
23
Наварро
23
Наварро
6
Гевара
24
Ле Норман
93
Саньян
93
Саньян
24
Ле Норман
10
Порту
9
Исак
9
Исак
10
Порту
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
13
Унаи Марреро
ВР
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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