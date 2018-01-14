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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 14 января 2018
Реал Сосьедад
14.01.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
11'
В. Жозе
34'
Хуанми
39'
Паулиньо
50'
Л. Суарес
71'
Л. Суарес
85'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Пике
85'
ГОЛ! 2:4!
Л. Месси
Желтая карточка
М. Оярсабаль
84'
71'
ГОЛ! 2:3!
Л. Суарес
Пас отдал
Т. Вермален
Желтая карточка
А. Ильярраменди
63'
60'
Желтая карточка
С. Роберто
50'
ГОЛ! 2:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
39'
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Прието
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-3-1-2
28
Рульи
77
Родригес
3
Льоренте
16
Навас
20
Одриосола
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
20
Каналес
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
3-5-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
4
Вермален
3
Пике
6
Роберто
5
Бускетс
11
Ракитич
20
Гомеш
18
Паулиньо
10
Месси
9
Суарес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
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