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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 09 апреля 2016
Реал Сосьедад
09.04.2016, суббота, 21:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
5'
М. Оярсабаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
М. Оярсабаль
88'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
80'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Элустондо
76'
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Роберто
68'
Желтая карточка
Х. Маскерано
59'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Туран
46'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Рафинья
43'
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
А. Ильярраменди
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Х. Прието
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
12
Рафинья
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4-4-1-1
28
Рульи
13
Рейес
6
Элустондо
3
де ла Белья
3
Гонсалес
14
Ильярраменди
10
Прието
23
Гранеро
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
4-1-2-3
1
Браво
14
Маскерано
12
Рафинья
3
Пике
10
Алвес
16
Эль-Хаддади
6
Роберто
66
Туран
10
Месси
10
Неймар
5
Бускетс
21
Оярсабаль
23
Эрнандес
23
Эрнандес
21
Оярсабаль
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Сальдуа
6
Элустондо
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
66
Туран
18
Альба
18
Альба
66
Туран
12
Рафинья
8
Иньеста
8
Иньеста
12
Рафинья
6
Роберто
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Роберто
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
77
Брума
ЛВ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
31
Андер Бардахи
ВР
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
31
Андер Бардахи
ВР
9
Жонатас
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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