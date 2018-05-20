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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 20 мая 2018
Барселона
20.05.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
57'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
И. Ракитич
75'
Желтая карточка
Ж. Альба
72'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Л. Суарес
57'
53'
Желтая карточка
А. Янузай
Желтая карточка
Л. Суарес
43'
42'
Желтая карточка
Р. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
22
Мина
18
Альба
27
Семеду
11
Ракитич
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Коутиньо
10
Дембеле
9
Суарес
4-2-2-2
13
Мойя
16
Навас
6
Элустондо
3
де ла Белья
3
Льоренте
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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