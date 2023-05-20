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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 20 мая 2023
Барселона
20.05.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
90'
Р. Левандовски
5'
М. Мерино
72'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Торрес
90'
Замена
П. Торре
️️️️
У. Дембеле
86'
85'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Желтая карточка
Ф. де Йонг
85'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
С. Бускетс
84'
81'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
И. Субельдия
81'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
Желтая карточка
М. Алонсо
79'
79'
Желтая карточка
Т. Кубо
73'
Замена
П. Марин
️️️️
А. Барренечеа
Желтая карточка
С. Бускетс
72'
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Серлот
Пас отдал
М. Субименди
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Кессье
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
63'
58'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Ильярраменди
58'
Замена
Т. Кубо
️️️️
М. Чо
Желтая карточка
Р. Левандовски
53'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Ж. Кунде
46'
37'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
8'
Желтая карточка
И. Субельдия
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Мерино
Пас отдал
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
23
Кунде
15
Кристенсен
3
Бальде
5
Бускетс
19
Кессье
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Дембеле
9
Левандовски
4-3-1-2
1
Ремиро
5
Субельдия
6
Элустондо
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
23
Мерино
14
Ильярраменди
7
Барренечеа
9
Серлот
50
Чо
23
Кунде
3
Алонсо
3
Алонсо
23
Кунде
5
Бускетс
24
Гарсия
24
Гарсия
5
Бускетс
10
Дембеле
20
Торре
20
Торре
10
Дембеле
19
Кессье
31
Фати
31
Фати
19
Кессье
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
5
Субельдия
16
Пачеко
16
Пачеко
5
Субельдия
14
Ильярраменди
2
Горосабель
2
Горосабель
14
Ильярраменди
7
Барренечеа
15
Марин
15
Марин
7
Барренечеа
50
Чо
14
Кубо
14
Кубо
50
Чо
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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