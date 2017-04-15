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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 15 апреля 2017
Барселона
15.04.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
17'
Л. Месси
37'
Л. Месси
44'
П. Алькасер
42'
С. Умтити (АГ)
45+1'
Х. Прието
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Ж. Пике
88'
84'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
79'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
В. Жозе
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. Алькасер
79'
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Гомеш
69'
Желтая карточка
Л. Суарес
68'
62'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
49'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
45'
+1
ГОЛ! 3:2!
Х. Прието
Пас отдал
В. Жозе
ГОЛ! 3:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Л. Месси
44'
42'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Умтити
Желтая карточка
П. Алькасер
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
17'
7'
Желтая карточка
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Пако Алькасер
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
10
Месси
9
Алькасер
9
Суарес
4-1-2-2-1
28
Рульи
2
Сальдуа
26
Мартинес
16
Навас
17
Бершиче
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
10
Вела
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
20
Гомеш
8
Иньеста
8
Иньеста
20
Гомеш
9
Алькасер
4
Суарес
4
Суарес
9
Алькасер
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
9
Баутиста
9
Баутиста
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
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