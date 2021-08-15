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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 15 августа 2021
Барселона
15.08.2021, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
4 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
19'
Ж. Пике
45+2'
М. Брейтуэйт
59'
М. Брейтуэйт
90+1'
С. Роберто
82'
Х. Лобете
85'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 4:2!
С. Роберто
Пас отдал
М. Брейтуэйт
90'
+1
Замена
К. Лангле
️️️️
М. Депай
90'
85'
ГОЛ! 3:2!
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Н. Гонсалес
84'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Э. Гарсия
83'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Бускетс
83'
82'
ГОЛ! 3:1!
Х. Лобете
Пас отдал
А. Барренечеа
81'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
А. Элустондо
78'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
Замена
С. Роберто
️️️️
Ф. де Йонг
71'
Замена
Эмерсон
️️️️
С. Дест
71'
66'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Порту
66'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
62'
Желтая карточка
А. Муньос
61'
Желтая карточка
А. Элустондо
ГОЛ! 3:0!
М. Брейтуэйт
59'
Желтая карточка
С. Бускетс
57'
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Янузай
46'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 2:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Ф. де Йонг
45'
+2
37'
Желтая карточка
М. Субименди
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
М. Депай
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Алекс Бальде
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-3
33
Нето
18
Альба
24
Гарсия
3
Пике
8
Дест
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
7
Гризманн
10
Депай
22
Брейтуэйт
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
23
Мерино
36
Субименди
10
Порту
21
Сильва
10
Оярсабаль
24
Янузай
21
де Йонг
6
Роберто
6
Роберто
21
де Йонг
10
Депай
2
Лангле
2
Лангле
10
Депай
24
Гарсия
33
Араухо
33
Араухо
24
Гарсия
8
Дест
22
Эмерсон
22
Эмерсон
8
Дест
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гонсалес
5
Бускетс
6
Элустондо
16
Пачеко
16
Пачеко
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
24
Янузай
7
Барренечеа
7
Барренечеа
24
Янузай
10
Порту
24
Лобете
24
Лобете
10
Порту
21
Сильва
9
Баутиста
9
Баутиста
21
Сильва
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЦЗ
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
30
Гаиска Айеса
ВР
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЦЗ
6
Гави
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
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