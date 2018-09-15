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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 15 сентября 2018
Реал Сосьедад
15.09.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
12'
А. Элустондо
63'
Л. Суарес
66'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
87'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
М. Мерино
️️️️
Р. Пардо
82'
Замена
Л. Сангалли
️️️️
А. Ильярраменди
82'
77'
Замена
А. Видаль
️️️️
У. Дембеле
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Д. Зурутуса
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
У. Дембеле
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
57'
Замена
С. Бускетс
️️️️
Рафинья
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
А. Ильярраменди
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Элустондо
Пас отдал
Э. Морено
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
15
Морено
19
Эрнандес
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
14
Пардо
21
Оярсабаль
7
Хуанми
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
6
Роберто
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
14
Ильярраменди
23
Сангалли
23
Сангалли
14
Ильярраменди
14
Пардо
23
Мерино
23
Мерино
14
Пардо
17
Зурутуса
9
Баутиста
9
Баутиста
17
Зурутуса
27
Семеду
11
Коутиньо
11
Коутиньо
27
Семеду
12
Рафинья
5
Бускетс
5
Бускетс
12
Рафинья
10
Дембеле
23
Видаль
23
Видаль
10
Дембеле
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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