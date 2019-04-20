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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 20 апреля 2019
Барселона
20.04.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
45'
К. Лангле
64'
Ж. Альба
62'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 2:1!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
64'
62'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
М. Мерино
ГОЛ! 1:0!
К. Лангле
Пас отдал
У. Дембеле
45'
15'
Желтая карточка
М. Мерино
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Малком
ПВ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
27
Семеду
11
Ракитич
23
Видаль
6
Артур
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-2-1-2
28
Рульи
2
Сальдуа
6
Элустондо
3
Льоренте
5
Субельдия
14
Пардо
23
Мерино
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Малком
ПВ
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
23
Лука Сангалли
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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