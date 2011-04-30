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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 30 апреля 2011
Реал Сосьедад
30.04.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
71'
Д. Ифран
82'
Х. Прието (П)
29'
Т. Алькантара
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Прието
Замена
С. Бускетс
️️️️
Г. Милито
Травма
Г. Милито
ГОЛ! 1:1!
Д. Ифран
Пас отдал
М. Бергара
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Д. Ривас
Замена
Д. Ифран
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Ж. Пике
Желтая карточка
Д. Эстрада
ГОЛ! 0:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Л. Месси
14'
Замена
Д. Алвес
️️️️
М. Монтойя
Желтая карточка
Р. Тамудо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
22
Даниэль Эстрада
ЛЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
19
Диего Ривас
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
АП
10
Хаби Прието
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Андреу Фонтас
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЛФ
9
Жеффрен
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
22
Эстрада
15
Демидов
3
Гонсалес
19
Мартинес
19
Ривас
5
Бергара
11
Аранбуру
10
Прието
7
Гризманн
23
Тамудо
4-3-1-2
13
Пинто
33
Монтойя
22
Милито
3
Пике
3
Фонтас
6
Алькантара
20
Кейта
6
Хави
10
Месси
9
Жеффрен
17
Афеллай
19
Ривас
17
Зурутуса
17
Зурутуса
19
Ривас
23
Тамудо
21
Ифран
21
Ифран
23
Тамудо
3
Пике
14
Маскерано
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
10
Алвес
10
Алвес
33
Монтойя
22
Милито
5
Бускетс
5
Бускетс
22
Милито
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Пако Сутил
ЛВ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
26
Виктор Вальдес
ВР
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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