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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 19 января 2013
Реал Сосьедад
19.01.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 2
Завершен
Барселона
41'
Г. Кастро
63'
Г. Кастро
90+1'
И. Агиррече
7'
Л. Месси
25'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Желтая карточка
А. Гризманн
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Мартинес
90'
+1
89'
Замена
Адриано
️️️️
Педро
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
84'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Прието
80'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
79'
Замена
Д. Ифран
️️️️
Г. Кастро
74'
73'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 2:2!
Г. Кастро
Пас отдал
А. Ильярраменди
63'
59'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Фабрегас
58'
Желтая карточка
А. Иньеста
56'
Вторая желтая
Ж. Пике
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Вела
41'
Желтая карточка
И. Мартинес
36'
33'
Желтая карточка
Ж. Пике
25'
ГОЛ! 0:2!
Педро
Пас отдал
Д. Алвес
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
5
Маркел Бергара
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
19
Мартинес
5
Бергара
14
Ильярраменди
5
Кастро
10
Прието
7
Гризманн
10
Вела
3-1-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
10
Прието
14
Пардо
14
Пардо
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
5
Кастро
21
Ифран
21
Ифран
5
Кастро
9
Педро
3
Адриано
3
Адриано
9
Педро
4
Фабрегас
14
Маскерано
14
Маскерано
4
Фабрегас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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