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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 21 марта 2021
Реал Сосьедад
21.03.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 6
Завершен
Барселона
77'
А. Барренечеа
37'
А. Гризманн
43'
С. Дест
53'
С. Дест
56'
Л. Месси
71'
У. Дембеле
89'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:6!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
88'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
85'
Замена
Р. Пуч
️️️️
А. Гризманн
84'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Дест
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
83'
Замена
М. Саньян
️️️️
И. Субельдия
83'
Желтая карточка
И. Субельдия
79'
79'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
У. Дембеле
ГОЛ! 1:5!
А. Барренечеа
Пас отдал
К. Фернандес Луна
77'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
М. Субименди
72'
71'
ГОЛ! 0:5!
У. Дембеле
Пас отдал
И. Мориба
68'
Замена
И. Мориба
️️️️
Педри
67'
Замена
Р. Араухо
️️️️
С. Бускетс
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
61'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Горосабель
61'
56'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Дест
43'
ГОЛ! 0:2!
С. Дест
Пас отдал
Л. Месси
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
27'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Субименди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-3-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
6
Гевара
36
Субименди
23
Мерино
3
Меркеланц
10
Оярсабаль
10
Порту
9
Исак
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
8
Дест
30
Мингеса
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
10
Дембеле
7
Гризманн
5
Субельдия
93
Саньян
93
Саньян
5
Субельдия
2
Горосабель
7
Барренечеа
7
Барренечеа
2
Горосабель
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
36
Субименди
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
36
Субименди
5
Бускетс
33
Араухо
33
Араухо
5
Бускетс
8
Педри
6
Мориба
6
Мориба
8
Педри
7
Гризманн
10
Пуч
10
Пуч
7
Гризманн
10
Дембеле
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Дембеле
8
Дест
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Дест
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
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Лига чемпионов, Общий этап
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25.11.2026
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08.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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