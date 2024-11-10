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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 10 ноября 2024
Реал Сосьедад
10.11.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
33'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
90'
+1
Замена
П. Виктор
️️️️
Педри
Желтая карточка
И. Субельдия
87'
84'
Замена
Гави
️️️️
Ж. Кунде
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Муньос
84'
Желтая карточка
Б. Мендес
82'
69'
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Лопес
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
М. Оярсабаль
62'
Замена
С. Гомес
️️️️
Л. Сучич
61'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Ш. Бекер
61'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Арамбуру
61'
53'
Желтая карточка
И. Мартинес
46'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Ф. де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Л. Сучич
33'
Желтая карточка
Х. Арамбуру
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
(К)
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
21
Агер
5
Субельдия
2
Арамбуру
36
Субименди
24
Сучич
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
23
Бекер
4-1-3-1-1
1
Пенья
5
Кубарси
23
Кунде
26
Мартинес
3
Бальде
6
Касадо
21
де Йонг
8
Педри
7
Лопес
11
Рафинья
9
Левандовски
24
Сучич
17
Гомес
17
Гомес
24
Сучич
3
Муньос
16
Лопес
16
Лопес
3
Муньос
2
Арамбуру
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Арамбуру
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
23
Кунде
6
Гави
6
Гави
23
Кунде
21
де Йонг
20
Ольмо
20
Ольмо
21
де Йонг
7
Лопес
31
Фати
31
Фати
7
Лопес
8
Педри
10
Виктор
10
Виктор
8
Педри
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
19
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
17
6
Офсайды
3
4
Количество передач
269
611
Сейвы
1
5
Точность передач %
69
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.64
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
1 : 2
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Стадион:
Реале Арена
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