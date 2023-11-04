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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 04 ноября 2023
Реал Сосьедад
04.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
90+2'
Р. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Араухо
Пас отдал
И. Гюндоган
86'
Желтая карточка
Гави
Желтая карточка
М. Субименди
84'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
М. Оярсабаль
84'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Барренечеа
79'
Желтая карточка
И. Субельдия
74'
69'
Замена
Рафинья
️️️️
Ж. Канселу
69'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Ж. Феликс
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Траоре
63'
60'
Желтая карточка
И. Мартинес
57'
Замена
Педри
️️️️
Р. Левандовски
49'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Желтая карточка
Б. Мендес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К)
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К)
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гави
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Траоре
36
Субименди
23
Мерино
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Кубо
10
Мендес
3-2-3-2
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
26
Мартинес
2
Канселу
3
Бальде
6
Гави
20
Гюндоган
7
Лопес
79
Феликс
9
Левандовски
14
Траоре
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Траоре
7
Барренечеа
50
Чо
50
Чо
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
10
Оярсабаль
9
Левандовски
8
Педри
8
Педри
9
Левандовски
2
Канселу
11
Рафинья
11
Рафинья
2
Канселу
79
Феликс
10
Ямаль
10
Ямаль
79
Феликс
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Реале Арена
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