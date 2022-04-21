Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 21 апреля 2022
Реал Сосьедад
21.04.2022, четверг, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
11'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
Желтая карточка
Р. Ле Норман
90'
+2
Замена
А. Гевара
️️️️
И. Субельдия
90'
+2
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Янузай
87'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
87'
85'
Желтая карточка
Гави
82'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Обамеянг
82'
Замена
К. Лангле
️️️️
Ж. Пике
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Рафинья
81'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
81'
66'
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Алвес
55'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Араухо
33'
Желтая карточка
Р. Араухо
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
12
Рафинья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
Барселона
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
12
Рафинья
24
Янузай
9
Исак
9
Серлот
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
33
Араухо
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Гави
21
де Йонг
10
Дембеле
14
Торрес
7
Обамеянг
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
12
Рафинья
18
Гуриди
18
Гуриди
12
Рафинья
5
Субельдия
6
Гевара
6
Гевара
5
Субельдия
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
24
Янузай
16
Мартин
16
Мартин
24
Янузай
3
Пике
2
Лангле
2
Лангле
3
Пике
33
Араухо
24
Гарсия
24
Гарсия
33
Араухо
10
Алвес
8
Дест
8
Дест
10
Алвес
7
Обамеянг
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Обамеянг
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Остались в запасе
6
Нико Гонсалес
ЦП
33
Нето
ВР
25
Лазар Царевич
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Барселона
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+