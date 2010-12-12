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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 12 декабря 2010
Барселона
12.12.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
5 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
9'
Д. Вилья
33'
А. Иньеста
47'
Л. Месси
87'
Л. Месси
90+1'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
ГОЛ! 5:0!
Б. Кркич
+1
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Б. Кркич
Замена
Д. Сарпонг
️️️️
Х. Прието
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
Замена
С. Кейта
️️️️
Хави
Замена
Б. Кркич
️️️️
Педро
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
М. Аранбуру
Замена
С. Бускетс
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
А. Иньеста
Пас отдал
Педро
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Педро
Желтая карточка
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
11
Микел Аранбуру
(К)
АП
10
Хаби Прието
ПВ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
22
Абидаль
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
14
Маскерано
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-2-2
1
Браво
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
Гонсалес
3
де ла Белья
6
Элустондо
19
Ривас
10
Прието
11
Аранбуру
7
Гризманн
12
Льоренте
14
Маскерано
5
Бускетс
5
Бускетс
14
Маскерано
6
Хави
20
Кейта
20
Кейта
6
Хави
9
Педро
9
Кркич
9
Кркич
9
Педро
10
Прието
8
Сарпонг
8
Сарпонг
10
Прието
11
Аранбуру
17
Зурутуса
17
Зурутуса
11
Аранбуру
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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