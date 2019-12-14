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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад - Барселона: обзор матча 14 декабря 2019
Реал Сосьедад
14.12.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
12'
М. Оярсабаль (П)
62'
А. Исак
38'
А. Гризманн
49'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Барселона
74'
Желтая карточка
Л. Суарес
ГОЛ! 2:2!
А. Исак
62'
49'
ГОЛ! 1:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
5
Субельдия
3
Льоренте
2
Сальдуа
23
Мерино
6
Гевара
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
9
Исак
3-1-3-1-2
1
тер Стеген
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
11
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Барселона
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
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