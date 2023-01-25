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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Реал Сосьедад
Барселона - Реал Сосьедад: обзор матча 25 января 2023
Барселона
25.01.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
52'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Реал Сосьедад
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Кристенсен
90'
+1
87'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
А. Серлот
Замена
А. Фати
️️️️
У. Дембеле
84'
78'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Т. Кубо
78'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
П. Марин
Замена
Рафинья
️️️️
А. Бальде
78'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
77'
66'
Желтая карточка
М. Субименди
Желтая карточка
Педри
59'
Желтая карточка
С. Бускетс
56'
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
52'
46'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
46'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Рико
40'
Красная карточка
Б. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
5
Бускетс
6
Гави
8
Педри
21
де Йонг
10
Дембеле
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Ремиро
6
Элустондо
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
36
Субименди
14
Кубо
15
Марин
10
Оярсабаль
9
Серлот
10
Мендес
15
Кристенсен
3
Алонсо
3
Алонсо
15
Кристенсен
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
10
Дембеле
31
Фати
31
Фати
10
Дембеле
3
Бальде
11
Рафинья
11
Рафинья
3
Бальде
15
Рико
3
Муньос
3
Муньос
15
Рико
15
Марин
8
Оласагасти
8
Оласагасти
15
Марин
14
Кубо
23
Наварро
23
Наварро
14
Кубо
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Серлот
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
9
Серлот
Остались в запасе
Барселона
Реал Сосьедад
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
14
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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