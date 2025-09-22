23 сентября на стадионе RCDE Стэдиум состоится встреча 6-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Валенсией». Каталонцы уверенно начали сезон и держатся в верхней части таблицы, тогда как гости из Валенсии пока нестабильны и больше полагаются на отдельные всплески в атаке. Матч обещает быть напряженным, учитывая текущее состояние обеих команд.

«Эспаньол»

Хозяева после 5 туров имеют 10 очков и занимают 4-е место в таблице. Команда демонстрирует результативную игру: в последних 5 встречах забито 9 голов, при этом пропущено 7. Лидером атаки является Пере Милья, оформивший 3 гола в 4 матчах. «Эспаньол» стабильно забивает – серия из 11 результативных игр подтверждает хорошую работу нападения. Однако проблемы в защите дают о себе знать: команда пропускает в 3 матчах подряд и в среднем 1.4 гола за игру.

«Валенсия»

Гости стартовали неровно и пока занимают 11-е место с 7 очками. «Валенсия» пропустила болезненное поражение от «Барселоны» (0:6), но уже через тур сумела обыграть «Атлетик» (2:0). Команда показывает колебания в результатах: в 5 последних матчах забито 6 голов, пропущено 8. Уго Дуро – главный голеадор, забивший 2 мяча. Слабым местом остаeтся игра в гостях: серия из трeх поражений подряд на выезде в Ла Лиге отражает неуверенность команды вне «Местальи».

Факты о командах

«Эспаньол»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 11 из 13 последних игр

В среднем 1.8 гола за матч в последних турах

Пропускает в 3 последних играх

«Валенсия»

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах в Ла Лиге

В последних 5 матчах в среднем забивает 1.2 гола за игру

Пропускает 1.6 гола за матч в среднем

В 8 последних играх против соперников стабильно забивает

Прогноз на матч

Сценарий матча во многом будет зависеть от того, насколько «Эспаньол» сумеет использовать домашнее преимущество и атакующую линию во главе с Мильей. «Валенсия» способна ответить на контратаках, но нестабильность обороны делает гостей уязвимыми. Учитывая атакующую форму хозяев и привычку обеих команд забивать, наиболее вероятным исходом выглядит результативная встреча с преимуществом «Эспаньола».

Рекомендации