«Эспаньол» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 2.3

22 сентября 2025 9:01
Эспаньол - Валенсия
23 сент. 2025, вторник 20:00 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку

23 сентября на стадионе RCDE Стэдиум состоится встреча 6-го тура Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Валенсией». Каталонцы уверенно начали сезон и держатся в верхней части таблицы, тогда как гости из Валенсии пока нестабильны и больше полагаются на отдельные всплески в атаке. Матч обещает быть напряженным, учитывая текущее состояние обеих команд.

«Эспаньол»

Хозяева после 5 туров имеют 10 очков и занимают 4-е место в таблице. Команда демонстрирует результативную игру: в последних 5 встречах забито 9 голов, при этом пропущено 7. Лидером атаки является Пере Милья, оформивший 3 гола в 4 матчах. «Эспаньол» стабильно забивает – серия из 11 результативных игр подтверждает хорошую работу нападения. Однако проблемы в защите дают о себе знать: команда пропускает в 3 матчах подряд и в среднем 1.4 гола за игру.

«Валенсия»

Гости стартовали неровно и пока занимают 11-е место с 7 очками. «Валенсия» пропустила болезненное поражение от «Барселоны» (0:6), но уже через тур сумела обыграть «Атлетик» (2:0). Команда показывает колебания в результатах: в 5 последних матчах забито 6 голов, пропущено 8. Уго Дуро – главный голеадор, забивший 2 мяча. Слабым местом остаeтся игра в гостях: серия из трeх поражений подряд на выезде в Ла Лиге отражает неуверенность команды вне «Местальи».

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних игр
  • В среднем 1.8 гола за матч в последних турах
  • Пропускает в 3 последних играх

«Валенсия»

  • Не выигрывает в 3 последних выездных матчах в Ла Лиге
  • В последних 5 матчах в среднем забивает 1.2 гола за игру
  • Пропускает 1.6 гола за матч в среднем
  • В 8 последних играх против соперников стабильно забивает

Личные встречи
26% (9)
26% (9)
47% (16)
45
Забитых мячей
46
1.32
В среднем за матч
1.35
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 1
22.04.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 1
18.12.2024
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
2 : 2
28.05.2023
Эспаньол
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 2
02.10.2022
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
14.05.2022
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1 : 2
31.12.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
16.07.2020
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1 : 2
02.11.2019
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
0 : 0
17.02.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 0
26.08.2018
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 0
08.04.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 2
19.11.2017
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 1
13.05.2017
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 1
15.01.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 1
13.02.2016
Эспаньол
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 0
22.09.2015
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
08.02.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эспаньол
2 : 0
13.01.2015
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
2 : 1
07.01.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 1
14.09.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 2
25.01.2014
Эспаньол
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
3 : 1
24.08.2013
Валенсия
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3 : 3
13.04.2013
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
4 : 0
15.04.2012
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
04.12.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
2 : 2
11.05.2011
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
02.01.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
0 : 2
01.05.2010
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
1 : 0
02.01.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
3 : 0
03.05.2009
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
13.12.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
2 : 0
01.03.2008
Валенсия
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 2
06.10.2007
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч

Сценарий матча во многом будет зависеть от того, насколько «Эспаньол» сумеет использовать домашнее преимущество и атакующую линию во главе с Мильей. «Валенсия» способна ответить на контратаках, но нестабильность обороны делает гостей уязвимыми. Учитывая атакующую форму хозяев и привычку обеих команд забивать, наиболее вероятным исходом выглядит результативная встреча с преимуществом «Эспаньола».

Рекомендации

  • Победа «Эспаньола» – коэффициент 2.3
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

2.30
Победа «Эспаньола»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Валенсия Эспаньол
