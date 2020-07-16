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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 16 июля 2020
Валенсия
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
17'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Красная карточка
Х. Коста
90'
85'
Замена
М. Варгас
️️️️
Б. Эспиноcа
85'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Дардер
85'
Замена
П. Лосано
️️️️
В. Лей
81'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
Ф. Коклен
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Гамейро
78'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
М. Дьякаби
77'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Ф. Торрес
72'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Т. Корреа
71'
71'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Р. де Томас
69'
Желтая карточка
Д. Вила
65'
Желтая карточка
Р. де Томас
64'
Замена
О. Мелендо
️️️️
М. Рока
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Л. Кан Ин
63'
Желтая карточка
М. Дьякаби
59'
39'
Желтая карточка
Пипа
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Торрес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-1-2-3-1
24
Силлессен
24
Коста
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
7
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
7
Кан Ин
14
Торрес
9
Гамейро
4-2-1-2-1
13
Лопес
2
Пипа
20
Эспиноcа
6
Кабрера
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Лей
9
де Томас
4
Дьякаби
3
Паулиста
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Корреа
24
Флоренци
24
Флоренци
14
Корреа
7
Кан Ин
13
Коклен
13
Коклен
7
Кан Ин
14
Торрес
90
Черышев
90
Черышев
14
Торрес
9
Гамейро
9
Гомес
9
Гомес
9
Гамейро
20
Эспиноcа
8
Варгас
8
Варгас
20
Эспиноcа
10
Дардер
10
Меламед
10
Меламед
10
Дардер
25
Рока
21
Мелендо
21
Мелендо
25
Рока
7
Лей
10
Лосано
10
Лосано
7
Лей
9
де Томас
9
Кампусано
9
Кампусано
9
де Томас
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
10
Даниэль Васс
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
3
Адриан Герреро
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Франсиско Руфете
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Месталья
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