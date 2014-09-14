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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 14 сентября 2014
Валенсия
14.09.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
7'
П. Пьятти
63'
Д. Парехо
73'
П. Алькасер
90+1'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
С. Гарсия
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
П. Алькасер
88'
Желтая карточка
А. Барраган
82'
Замена
К. Хиль
️️️️
П. Пьятти
82'
80'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
В. Санчес
75'
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Фегули
73'
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
67'
66'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
К. Стуани
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
63'
46'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Абрахам
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Родриго
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
30
Отаменди
21
Рубен Везо
19
Барраган
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Пьятти
9
Алькасер
19
Родриго
3-5-2
1
Касилья
27
Гонсалес
23
Арбилья
19
Колотто
10
Абрахам
4
Санчес
18
Монтанье
21
Лопес
8
Севилья
7
Стуани
9
Гарсия
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
10
Пьятти
10
Хиль
10
Хиль
10
Пьятти
9
Алькасер
20
Ибаньес
20
Ибаньес
9
Алькасер
4
Санчес
87
Каньяс
87
Каньяс
4
Санчес
10
Абрахам
17
Васкес
17
Васкес
10
Абрахам
7
Стуани
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Стуани
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Бруно Сукулини
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
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