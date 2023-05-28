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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 28 мая 2023
Валенсия
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
38'
Д. Лопес
90+3'
С. Лино
40'
С. Монтес
50'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Эспаньол
ГОЛ! 2:2!
С. Лино
Пас отдал
Х. Луис Гайя
90'
+3
90'
+3
Замена
Ф. Калеро
️️️️
С. Гомес
90'
+2
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
90'
Желтая карточка
А. Видаль
84'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Лопес
82'
67'
Замена
В. Соуза
️️️️
Д. Суарес
67'
Замена
А. Педроса
️️️️
Б. Оливан
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
62'
Замена
У. Дуро
️️️️
Н. Гонсалес
62'
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Брейтуэйт
46'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Н. Меламед
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Монтес
Пас отдал
Л. Кабрера
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
38'
37'
Желтая карточка
О. Хиль
Замена
С. Лино
️️️️
А. Латорре
34'
12'
Желтая карточка
С. Монтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Денис Суарес
АП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Мамардашвили
3
Латорре
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
14
Корреа
8
Алмейда
8
Гуэрра
6
Гонсалес
19
Клюйверт
16
Лопес
3-2-1-3-1
1
Пачеко
23
Монтес
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Оливан
10
Дардер
7
Пуадо
4
Суарес
10
Меламед
13
Хоселу
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
3
Латорре
16
Лино
16
Лино
3
Латорре
6
Гонсалес
9
Дуро
9
Дуро
6
Гонсалес
16
Лопес
10
Кавани
10
Кавани
16
Лопес
5
Оливан
17
Педроса
17
Педроса
5
Оливан
21
Гомес
12
Калеро
12
Калеро
21
Гомес
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
4
Суарес
5
Соуза
5
Соуза
4
Суарес
10
Меламед
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
10
Меламед
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
15
Лука Колеошо
ЛВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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