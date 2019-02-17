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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 17 февраля 2019
Валенсия
17.02.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
90'
+5
Вторая желтая
Х. Лопес
87'
Желтая карточка
М. Рока
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
84'
75'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Ф. Коклен
66'
28'
Желтая карточка
Х. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
14
Ронкалья
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
90
Черышев
9
Торрес
9
Гамейро
19
Собрино
2-2-3-2-1
13
Лопес
16
Росалес
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
21
Мелендо
7
Лей
7
Иглесиас
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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