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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 02 января 2011
Валенсия
02.01.2011, воскресенье, 23:55
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
29'
А. Адурис
90+2'
Х. Мата
45+1'
Р. Кошта (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
Пас отдал
Р. Кошта
+2
Замена
Бруно
️️️️
Л. Мигел
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Э. Банега
️️️️
М. Топал
Желтая карточка
Х. Датоло
Желтая карточка
М. Топал
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Маркес
Красная карточка
А. Адурис
Замена
Висенте
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Р. Кошта
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Кошта
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Х. Форлин
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Хоакин
15'
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Хоан Верду
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Хосе Кальехон
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Валенсия
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Матье
18
Станкявичус
20
Кошта
23
Мигел
5
Топал
23
Мадуро
19
Эрнандес
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
4-2-3-1
13
Камени
2
Чика
18
Форлин
5
Амат
12
Вила
15
Баэна
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
25
Верду
10
Освальдо
23
Мигел
2
Бруно
2
Бруно
23
Мигел
5
Топал
11
Банега
11
Банега
5
Топал
17
Хоакин
14
Висенте
14
Висенте
17
Хоакин
10
Хави Маркес
23
Датоло
23
Датоло
10
Хави Маркес
7
Кальехон
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Кальехон
10
Освальдо
9
Васкес
9
Васкес
10
Освальдо
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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