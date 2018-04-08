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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 08 апреля 2018
Валенсия
08.04.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
7'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
90'
+2
68'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Желтая карточка
Э. Гарай
54'
Желтая карточка
К. Солер
53'
15'
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Г. Гедеш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Эспаньол
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
33
Монтойя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
2-1-3-2-1
13
Лопес
22
Наварро
22
Эрмосо
5
Лопес
15
Санчес
14
Хурадо
10
Дардер
21
Мелендо
10
Пьятти
7
Морено
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
24
Аарон Мартин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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