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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Валенсия
Эспаньол - Валенсия: обзор матча 13 мая 2017
Эспаньол
13.05.2017, суббота, 17:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
75'
Х. Луис Гайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Валенсия
86'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Родриго
Замена
О. Мелендо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
86'
85'
Желтая карточка
М. Монтойя
81'
Желтая карточка
А. Медран
75'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Гайя
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Э. Перес
72'
Замена
М. Рока
️️️️
М. Наварро
68'
67'
Замена
К. Солер
️️️️
Ф. Орельяна
59'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
45'
Замена
А. Сантос
️️️️
Э. Гарай
34'
Желтая карточка
Нани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эспаньол
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-1-4-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
22
Наварро
5
Лопес
14
Хурадо
4
Санчес
18
Фуэго
30
Перес
12
Баптистао
7
Морено
4-2-2-2
1
Хауме
33
Монтойя
5
Мангала
24
Гарай
14
Гайя
10
Парехо
10
Медран
14
Орельяна
17
Нани
11
Дзадза
19
Родриго
14
Хурадо
21
Мелендо
21
Мелендо
14
Хурадо
22
Наварро
21
Рока
21
Рока
22
Наварро
30
Перес
10
Кайседо
10
Кайседо
30
Перес
24
Гарай
33
Сантос
33
Сантос
24
Гарай
14
Орельяна
18
Солер
18
Солер
14
Орельяна
19
Родриго
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Родриго
Остались в запасе
Эспаньол
Валенсия
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Энцо Перес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
33
Энцо Перес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Эспаньол - Валенсия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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